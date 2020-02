Κοροναϊός: Βέλγος που επαναπατρίσθηκε βρέθηκε θετικός

Ένας Βέλγος από τους εννέα που επαναπατρίστηκαν από την Γουχάν της Κίνας την Κυριακή βρέθηκε θετικός στον νέο κοροναϊό. Οι εννέα επαναπατρισθέντες υποβλήθηκαν σε μια σειρά εξετάσεων σε στρατιωτικό νοσοκομείο των Βρυξελλών. Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε θετικό στον νέο κοροναϊό, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και προς το παρόν δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Η αστυνομία της Κίνας συνέλαβε μια γυναίκα διότι «απέκρυψε εσκεμμένα» ότι είχε έλθει σε επαφή με κάποιον από περιοχή που πλήττεται από τον νέο κοροναϊό και την κατηγορεί πως έθεσε σε κίνδυνο τις προσπάθειες να ανακοπεί η εξάπλωση της επιδημίας, μετέδωσε το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι κινεζικές αρχές έχουν επιβάλλει σαρωτικά μέτρα για να περιορίσουν τη διάδοση του ιού. Έχουν πρακτικά θέσει σε καραντίνα ολόκληρη την επαρχία Χουμπέι, όπου εμφανίστηκε ο 2019-nCoV τον Δεκέμβριο, και απαιτούν όποιος την επισκέφθηκε να τίθεται σε απομόνωση για 14 ημέρες.

Ο αριθμός των νεκρών στην ηπειρωτική Κίνα έχει αυξηθεί σε 425 νεκρούς και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 20.000, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα. Η γυναίκα που τέθηκε υπό κράτηση, 36 ετών — οι αρχές δημοσιοποίησαν μόνο το επώνυμό της, Λιου — έβλαψε τις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου με τον τρόπο που ενήργησε και οι αρχές του δήμου της Τιαντζίν την έθεσαν υπό «διοικητική κράτηση». Το Νέα Κίνα δεν διευκρίνισε ως πότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Οι αρχές έχουν απειλήσει ότι θα επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε οποιονδήποτε παραβιάζει τον νόμο και προσκόπτει τις προσπάθειες καταπολέμησης της επιδημίας. Δικαστήριο στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ έχει διαμηνύσει πως όποιος μεταδίδει εσκεμμένα τον κοροναϊό θα βρεθεί αντιμέτωπος ακόμα και με την ποινή του θανάτου.

A civil plane loaded with masks, is flying from Jiangsu Province to the destination—#Wuhan. It’s really a race against time, second by second. #coronavirus pic.twitter.com/JxfvS718fX

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 3, 2020