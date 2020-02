Ο κορονοϊός “χτυπά” βάναυσα την Ιταλία, με τις εικόνες που έρχονται από την γειτονική χώρα να θυμίζουν -δυστυχώς- όλο και περισσότερο… Γουχάν!

Οι νεκροί είναι επτά. Τα κρούσματα τουλάχιστον 230. Οι ρυθμοί και στις δύο κατηγορίες αυξάνονται διαρκώς. Μια ολόκληρη χώρα μοιάζει να βρίσκεται σε καραντίνα.

Μια χώρα που βρίσκεται… μια ανάσα από την Ελλάδα, με τον “εφιάλτη” του Covid-19 να βρίσκεται πια μια “ανάσα” από την χώρα μας.

Όλα θυμίζουν μια λέξη: Πανικός. Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ είναι άδεια…

Supermarket shelves have been emptied in Milan, as residents stockpile food and supplies ahead of a government-enforced #coronavirus quarantine.



A dozen towns in Italy are in lockdown as authorities race to contain #COVID19 in Europe.



