Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη στη Γερμανία έπειτα από δολοφονία με αφορμή διαφωνία για τη χρήση της υγειονομικής μάσκας για τον κορονοϊό. Το έγκλημα έλαβε χώρα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, το περασμένο Σάββατο (18.09.2021).

Θύμα ο 20χρονος υπάλληλος βενζινάδικου στη Γερμανία, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 18 του μήνα από έναν πελάτη επειδή είχε αρνηθεί να τον εξυπηρετήσει στις αγορές του λόγω του ότι ο οδηγός δεν φορούσε μάσκα.

Ο 49χρονος δράστης από το Ίνταρ – Όμπερσταϊν (δυτική Γερμανία), δήλωσε αργότερα ότι δεν τηρεί τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, προφυλακίσθηκε, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία της Ρηνανίας – Παλατινάτου, το βράδυ της Δευτέρας (20.09.2021).

Ο υπάλληλος του πρατηρίου καυσίμων, ένας φοιτητής, είχε αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη που ήθελε να αγοράσει μια συσκευασία μπίρες, επειδή δεν φορούσε μάσκα.

Εκνευρισμένος, ο 49χρονος έφυγε αφήνοντας τις μπίρες στο ταμείο. Επέστρεψε μιάμιση ώρα αργότερα φορώντας αυτή τη φορά τη μάσκα, την οποία όμως έβγαλε όταν έφθασε στο ταμείο ώστε να προκαλέσει την αντίδραση του ταμία.

Αφού έλαβε για μια ακόμη φορά την εντολή να βάλει σωστά τη μάσκα του, ο πελάτης έβγαλε ένα περίστροφο από την τσέπη του και πυροβόλησε τον φοιτητή που πέθανε ακαριαία, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε την επομένη (19.09.2021) στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε στην αστυνομία ότι αισθανόταν «στριμωγμένος» από τα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία της Covid-19 τα οποία εισέπραττε ως «αυξανόμενη επίθεση στα δικαιώματά του» και ότι δεν έβλεπε «καμία άλλη διέξοδο», δήλωσε χθες ο εισαγγελέας Κάι Φίρμαν.

