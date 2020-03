«Η οικογένειά σας δεν θα σας αφήσει μόνους» διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισίον Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Ιταλία όπου θερίζει ο κορονοϊός.

Η πρόεδρος της Κομισιόν με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε μήνυμα στην Ιταλία, την χώρα στην Ευρώπη που έχει πλήξει περισσότερο ο κορονοϊός,

«Σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα ήθελα να σας πω σε όλους εσάς που δίνετε μάχη εναντίον του ιού, ότι δεν είστε μόνοι» είπε στα ιταλικά η φον ντερ Λάιεν, εξ ονόματος της «μεγάλης οικογένειας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαστε όλοι Ιταλοί» συμπλήρωσε η ίδια, προτού συνεχίσει στα αγγλικά, με ιταλικούς υπότιτλους.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σας στηρίξει» υποσχέθηκε η Γερμανίδα πολιτικός προτού να αναφέρει λεπτομερώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ΕΕ για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός.

Η Κομισιόν βρίσκεται μεταξύ άλλων σε επαφή με τους βιομηχάνους με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή εξοπλισμού προσωπικής προστασίας και σε συνεργασία με την φαρμακευτική βιομηχανία για την αύξηση της παραγωγής των φαρμάκων.

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y