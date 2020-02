Ούτε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Ιράν γλίτωσε από τον κορονοϊό, καθώς βρέθηκε θετικός στον ιό, με τους πολίτες να καλούνται να μένουν στα σπίτια τους καθώς ο Covid-19 εξαπλώνεται στη χώρα

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ότι ο υπουργός αναπληρωτής Ιράζ Χαριρτσί μολύνθηκε από τον νέο κορονοϊό και βρίσκεται τώρα σε καραντίνα.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου είχε ανακοινώσει πως ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό έφθασε τους 16 στο Ιράν και κάλεσε τους Ιρανούς να μένουν στα σπίτια τους, διότι αυτό «είναι ασφαλέστερο». Ο ίδιος πρόσθεσε πως υπήρξαν 34 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα, «περιλαμβανομένων 16 στην πόλη Κομ».

#Iran’s Deputy Health Minister Iraj Harirchi, who has been briefing officials & journalists in past couple of days, announced in a #video message that he has tested positive for #CoronaVirus.



He said in the video that “we will defeat Corona”.#CoronaVirusIran#COVID19 pic.twitter.com/Tr5t8TH7nB