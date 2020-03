Ο κορονοϊός μας έχει απομακρύνει από τους δικούς μας ανθρώπους για λόγους ασφαλείας. Γονείς με παιδιά βλέπονται από απόσταση, ειδικά αν οι γονείς είναι μεγάλης ηλικίας.

Η ιστορία μας έρχεται από την Ιρλανδία. Εκεί, ένας παππούς γνώρισε για πρώτη φορά το εγγόνι του αλλά δεν μπόρεσε να το πάρει στην αγκαλιά του. Τους χώριζε ένα παράθυρο.

Η Emma Gall ανέβασε την φωτογραφία που δείχνει τον αδερφό της Míchéal να κρατάει στα χέρια του το νεογέννητο γιο του Faolán δίπλα στο παράθυρο στο σπίτι τους στο Meath, της Ιρλανδίας. Από την άλλη μεριά έξω στον κήπο ήταν ο πατέρας του και χάζευε τον εγγονό του.

Η Emma Gall ανέβασε την φωτογραφία το Σάββατο στο Twitter. Μιλώντας στην Independent είπε: «Είναι λυπηρό που δεν μπορεί να πάρει το μωρό στην αγκαλιά του. Αλλά ελπίζουμε για πολλές αγκαλιές στο άμεσο μέλλον».

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb