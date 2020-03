Σε συνέντευξη Τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε πως ο αριθμός των κρουσμάτων από τον κορονοϊό αυξήθηκε.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως τα κρούσματα έφτασαν τα 5.

#Breaking:



Turkey announces it has 5 confirmed cases of the coronavirus on Friday, raising concerns about the spread of the illness through the population of more than 80 million.#Updates https://t.co/5WuFRbo9VJ