Έτοιμοι να καταργήσουν τα πιστοποιητικά κορονοϊού φέρονται πως είναι στη Βρετανία, καθώς το κύμα της μετάλλαξης Όμικρον συνεχίζει να υποχωρεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Σαχίντ Τζαβίντ, ο οποίος τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει εφησυχασμός για την πορεία της πανδημίας.

Όπως αποκαλύπτει η DailyMail, τα – αμφιλεγόμενα – πιστοποιητικά κορονοϊού ενδεχομένως να καταργηθούν στη Βρετανία και τα μέτρα που θα παραμείνουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας να είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων.

Μάλιστα, ο Σαχίντ Τζαβίντ, μιλώντας προς τους βουλευτές, είπε ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία που νιώθουν ότι τους προκαλούν τα πιστοποιητικά στην καθημερινή τους ζωή ενώ παράλληλα, οι υπουργοί είναι θετικοί στο να μειωθεί το ποσοστό της τηλεργασίας.

Η DailyMail αναφέρει ακόμη, επικαλούμενη δημοσίευμα των Times, πως ο Τζαβίντ δήλωσε ικανοποίηση από τα ενθαρρυντικά σημάδια της πορείας της πανδημίας, όμως προειδοποίησε ότι τα νοσοκομεία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό «σημαντική πίεση».

Παρόλα αυτά, τις τελευταίες οχτώ ημέρες τα κρούσματα κορονοϊού Βρετανία μειώνονται σταδιακά με τα θετικά τεστ χθες Πέμπτη (13.1.2022) να ανέρχονται σε 109.000 ενώ παράλληλα οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν μειωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

