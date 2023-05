Το Κόσοβο και τον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, καταδικάζοντας σήμερα (26.5.2023) της στάση που κράτησε η κυβέρνηση της χώρας, επειδή απέκτησε πρόσβαση δια της βίας σε δημαρχεία τεσσάρων πόλεων.

Ο Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τον πρωθυπουργό του Κοσόβου να αλλάξει πορεία, καθώς οι ενέργειες της κυβέρνησης αντίκεινται στις συμβουλές των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων και «κλιμάκωσαν απότομα και άσκοπα την ένταση, υπονομεύοντας τις προσπάθειές μας για την εξομάλυνση των σχέσεων» μεταξύ της Πρίστινας και του Βελιγραδίου.

Οι εξελίξεις αυτές «θα έχουν συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις μας με το Κόσοβο», πρόσθεσε ο Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας έχουν τεθεί σε επίπεδο «μάχιμης ετοιμότητας».

Στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ διεξήχθησαν δημοτικές εκλογές στις 23 Απριλίου, τις οποίες οι Σέρβοι, που αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, μποϊκόταραν με αποτέλεσμα να εκλεγούν δήμαρχοι αλβανικής εθνότητας.

PRISTINA, Kosovo (AP) — Small groups of ethnic Serbs in northern Kosovo on Friday clashed with police while trying to block the entrance of municipal buildings to prevent recently-elected officials from entering them, according to local media. #Ukraine️ #fridaymorning pic.twitter.com/gGqCK1CL7e

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας. Οι Σέρβοι ζητούν να διεξαχθούν εκλογές αφού συσταθεί πρώτα η Ένωση Σερβικών Δήμων, μία υποχρέωση που ανέλαβε η Πρίστινα το 2013 με την Συμφωνία των Βρυξελλών αλλά αρνείται να υλοποιήσει.

#Serbia President Vucic placed the army on full combat alert and ordered its units to move closer to the border with #Kosovo after protesters and police clashed in a majority Serb town in Kosovo.



Clashes in the town of Zvecan erupted after a crowd gathered in front of the… pic.twitter.com/XaFEAccBzD