Κουρτς και Σαλβίνι συγχαίρουν τον Νετανιάχου και… ανάβουν φωτιές

Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς ήταν σήμερα ένας από τους πρώτους ηγέτες στον κόσμο που συνεχάρη τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη νίκη του στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

«Τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί όμως ένα πράγμα είναι σαφές: έχετε –για μια ακόμη φορά– κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού του Ισραήλ καταρρίπτοντας πολλά ρεκόρ», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter. «Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Νετανιάχου για τα εξαιρετικά αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών».

Congratulations to Prime Minister @netanyahu for an excellent showing in yesterday's national elections. While the official results have yet not been published, one matter is clear: you have – once again – gained the trust of the people of #Israel in record numbers.

