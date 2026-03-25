Κουβέιτ: Έκρηξη από «άγνωστο» drone σε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο – Μάχη για να σβηστούν οι φλόγες

Επιθέσεις με πυραύλους και drones, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (25.03.2026) το Κουβέιτ. Ένα από τα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου προκαλώντας φωτιά.

Το drone –που εκτιμάται πως προέρχεται από το Ιράν- έπληξε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν αμέσως οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες, δίνοντας μάχη.

Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Kuwait’s civil aviation authority reports that drones struck fuel tanks at Kuwait International Airport. pic.twitter.com/e6kQeY4xbO — World Source News (@Worldsource24) March 24, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο μέσω X.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές του Κουβέιτ ανέφεραν πως αναχαίτισαν τουλάχιστον 6 drones.