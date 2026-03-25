Κουβέιτ: Έκρηξη από «άγνωστο» drone σε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο – Μάχη για να σβηστούν οι φλόγες

Social Media/via REUTERS

Επιθέσεις με πυραύλους και drones, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (25.03.2026) το Κουβέιτ. Ένα από τα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου προκαλώντας φωτιά.

Το drone –που εκτιμάται πως προέρχεται από το Ιράν- έπληξε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν αμέσως οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες, δίνοντας μάχη.

Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο μέσω X.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές του Κουβέιτ ανέφεραν πως αναχαίτισαν τουλάχιστον 6 drones.

Διακήρυξη Ντόναλντ Τραμπ για την 25η Μαρτίου: Η Ελλάδα εμπνέει τους υπερασπιστές της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο
Ο Τραμπ επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα «στέκεται στο πλευρό των ΗΠΑ», αναδεικνύοντας την κοινή προσήλωση στις δυτικές αξίες, στην ασφάλεια και στην ειρήνη
Φρίκη στην Κένυα - 25 νήπια και 7 ενήλικες βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, τα πτώματα ήταν διαμελισμένα
Το 2023, εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους - Είχαν ακολουθήσει το κήρυγμα επικεφαλής αίρεσης, ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού»
