Ιράν σε Τραμπ: «Μην αποκαλείς την ήττα, συμφωνία» – Επίθεση με drone σε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ – Ιρανικές βόμβες διασποράς στο Ισραήλ

Συνεχίζεται το «θρίλερ» με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη - Διαψεύδει το Ιράν
Χρύσα Πανούση , Αλεξία Κωνσταντοπούλου

Νύχτα κόλασης σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο με πυραύλους να εκτοξεύονται από κάθε πλευρά, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε κατά πόλεων του Ισραήλ βόμβες διασποράς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί πολίτες. Ως απάντηση, το Τελ Αβίβ εκτόξευσε πλήθος πυραύλων και drones στοχεύοντας τόσο σε κτίρια του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, όσο και σε βάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ιράν εξαπέλυσε drones και κατά άλλων χωρών του Κόλπου, με αποτέλεσμα τα ΗΑΕ να μην σταματούν να τα αναχαιτίζουν. Στο Κουβέιτ, χτυπήθηκε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι σε εξέλιξη, την ώρα που οι Ιρανοί τον ειρωνεύονται υποστηρίζοντας πως ακόμη δεν έχουν κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.

06:40 | 25.03.2026
Νυχτερινή επίθεση στο Τελ Αβίβ
06:36 | 25.03.2026
Νεκρό 10χρονο κορίτσι στην περιοχή Γιαζντ στο Ιράν

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως τρομοκρατήθηκε από τον ήχο έκρηξης και έφυγε από τη ζωή.

06:34 | 25.03.2026
Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν στοχεύοντας το κεντρικό Ισραήλ

Η αεροάμυνα της χώρας αναχαίτισε την απειλή, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

06:29 | 25.03.2026
Σειρήνες για ρουκέτες και drones στα σύνορα του Λιβάνου

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

06:28 | 25.03.2026
Φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Drone χτύπησε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Δεν προκλήθηκαν θάνατοι, διαβεβαίωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ.

Ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με ομάδες πυρόσβεσης να ανταποκρίνονται στην πυρκαγιά, αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές.

06:28 | 25.03.2026
Νέες επιθέσεις σε Ισραήλ, Τεχεράνη και Βηρυτό – Ο Τραμπ υποστηρίζει πως το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά – Τα «μη εχθρικά πλοία» περνάνε από το Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη
Η Σαουδική Αραβία ζητάει από τον Τραμπ να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ιράν - Ο Λίβανος απέλασε τον Ιρανό πρέσβη - Η Τεχεράνη βλέπει «ενέδρα θανάτου» πίσω από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
06:27 | 25.03.2026
Καλημέρα από το newsit.gr. Εδώ θα παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Διακήρυξη Ντόναλντ Τραμπ για την 25η Μαρτίου: Η Ελλάδα εμπνέει τους υπερασπιστές της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο
Ο Τραμπ επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα «στέκεται στο πλευρό των ΗΠΑ», αναδεικνύοντας την κοινή προσήλωση στις δυτικές αξίες, στην ασφάλεια και στην ειρήνη
Φρίκη στην Κένυα - 25 νήπια και 7 ενήλικες βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, τα πτώματα ήταν διαμελισμένα
Το 2023, εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους - Είχαν ακολουθήσει το κήρυγμα επικεφαλής αίρεσης, ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού»
