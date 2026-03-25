Ιράν σε Τραμπ: «Μην αποκαλείς την ήττα, συμφωνία» – Επίθεση με drone σε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ – Ιρανικές βόμβες διασποράς στο Ισραήλ

Νύχτα κόλασης σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο με πυραύλους να εκτοξεύονται από κάθε πλευρά, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε κατά πόλεων του Ισραήλ βόμβες διασποράς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί πολίτες. Ως απάντηση, το Τελ Αβίβ εκτόξευσε πλήθος πυραύλων και drones στοχεύοντας τόσο σε κτίρια του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, όσο και σε βάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ιράν εξαπέλυσε drones και κατά άλλων χωρών του Κόλπου, με αποτέλεσμα τα ΗΑΕ να μην σταματούν να τα αναχαιτίζουν. Στο Κουβέιτ, χτυπήθηκε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι σε εξέλιξη, την ώρα που οι Ιρανοί τον ειρωνεύονται υποστηρίζοντας πως ακόμη δεν έχουν κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.