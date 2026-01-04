Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη – Οι σπαρακτικές αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της 15χρονης

Τέλος στην αγωνία με τον χειρότερο τρόπο φαίνεται να μπήκε σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, στην οικογένεια της Αλίκης Καλλέργη, της 15χρονης Ελληνίδας που ήταν αγνοούμενη μετά από τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Η ταυτοποίηση των σορών αλλά και των τραυματιών, ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη και δύσκολη, καθώς, τα εγκαύματα που είχαν υποστεί, αλλά και οι διαφορετικές εθνικότητες έκαναν τρομερά χρονοβόρα τη διαδικασία. Όμως το βράδυ της Κυριακής 04.01.2026, δύο αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, δείχνουν ότι η ανήλικη, άφησε την τελευταία της πνοή στο μπαρ που ξέσπασε φωτιά στο Κρανς Μοντανά.

Ο πατέρας της 15χρονης, ενημέρωσε την φωτογραφία εξωφύλλου του στα σόσιαλ μίντια και έβαλε μία μαύρη εικόνα με ένα λευκό αγγελάκι και το όνομα της κόρης του ενώ από κάτω δέχεται συλλυπητήρια.

Ο αδερφός της Αλίκης, μοιράστηκε ένα βίντεο σε στορι στο Instagram, με εικόνες από τα παιδικά χρόνια της ανήλικης κοπέλας και γράφει ότι “ο πρώτος έρωτας για κάθε κοπέλα πάντα θα είναι τα αδέρφια της”.

Η Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, ηλικίας μόλις 15 ετών, βρισκόταν στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Η οικογένεια και οι φίλοι της αναζητούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος ζωής εδώ και τέσσερις ημέρες.

Επιμνημόσυνη δέηση στο μπαρ

Τελέστηκε σήμερα επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό αλπικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, ενώ δεκάδες ακόμη νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι.

Στη λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου, έδωσαν το «παρών» γονείς οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, καθώς και μέλη των σωστικών συνεργείων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, ενώ μετά το πέρας της ακολουθίας είχε προγραμματιστεί σιωπηλή πορεία προς τον χώρο της τραγωδίας, το μπαρ Le Constellation.

Τα στασίδια του παρεκκλησίου ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, μια γυναίκα παρακολουθούσε με σκυμμένο το κεφάλι και τα χέρια σφιχτά ενωμένα, κρατώντας κατά στιγμές το κομποσκοίνι της, καθώς οι αναγνώσεις ακούγονταν στα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά.

Με το τέλος της λειτουργίας, οι πενθούντες αποχώρησαν σιωπηλά υπό τους ήχους του εκκλησιαστικού οργάνου. Αντάλλαξαν αγκαλιές, κάποιοι χειροκρότησαν διακριτικά και στη συνέχεια ενώθηκαν στη σιωπηλή πορεία που ανηφόρισε προς το Le Constellation.

Φτάνοντας μπροστά από το μπαρ, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό καλυμμένο με λευκά προστατευτικά παραπετάσματα, το πλήθος στάθηκε σχεδόν ακίνητο, μέσα σε απόλυτη σιωπή. Αρκετοί λύγισαν και ξέσπασαν σε δάκρυα. Λίγη ώρα αργότερα, η σιωπή έσπασε από παρατεταμένο χειροκρότημα, καθώς πολίτες άφηναν ανθοδέσμες και άλλα αφιερώματα στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει δημιουργηθεί έξω από τον χώρο της τραγωδίας.