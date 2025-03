Κρεμλίνο: «Η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη»

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα (17.03.2025) ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει αύριο Τρίτη (1803.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως: «Ναι, έτσι είναι. Συνομιλία αυτού του είδους έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη».

Χθες βράδυ (16.03.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αυριανή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του, στο πλαίσιο της αμερικανορωσικής προσέγγισης για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έκανε λόγο για «μοιρασιά» ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

«Θα μιλήσω στον πρόεδρο Πούτιν την Τρίτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου, διευκρινίζοντας ότι «πολλά πράγματα έχουν ήδη συζητηθεί με τα δύο μέρη, την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Κάνοντας λόγο για «γη» και για «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας», ο Τραμπ υπογράμμισε: «Μιλάμε γι’ αυτό, για μοιρασιά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων».

