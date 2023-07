Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται να συμφωνούν πως το Κίεβο βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις στην γέφυρα της Κριμαίας.

Η επιτροπή έρευνας για υποθέσεις τρομοκρατίας της Ρωσίας ανέφερε πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας επιτέθηκαν στη γέφυρα της Κριμαίας με drones. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα ζευγάρι και τραυματίστηκε σοβαρά η κόρη τους.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της επιτροπής, πιστεύεται πως για την επίθεση αυτή ευθύνονται οι ουκρανικές «ειδικές υπηρεσίες» και γίνεται έρευνα ποινικής φύσης για την υπόθεση.

Παραδοχή από της ουκρανικές ειδικές δυνάμεις

Πηγή των ειδικών ουκρανικών υπηρεσιών (SBU) παραδέχτηκε πως οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και οι ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

«Η σημερινή επίθεση κατά της γέφυρας της Κριμαίας είναι ειδική επιχείρηση της SBU και του Πολεμικού Ναυτικού», δήλωσε η πηγή στο AFP διευκρινίζοντας ότι «η γέφυρα δέχθηκε επίθεση με την συνδρομή ναυτικών drones».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είπε πως η Ουκρανία είχε βοήθεια από την Βρετανία και τις ΗΠΑ.

“Η σημερινή επίθεση στην γέφυρα της Κριμαίας έγινε από το καθεστώς του Κιέβου. Το καθεστώς αυτό είναι τρομοκρατικό και έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς οργάνωσης οργανωμένου εγκλήματος”, σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

“Οι αποφάσεις λαμβάνονται από Ουκρανούς αξιωματούχους και τον στρατό με την άμεση συμμετοχή αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικών. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία ηγούνται μιας τρομοκρατικής κρατικής δομής”, σημείωσε η Ζαχάροβα.

Στις πρώτες εικόνες φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε σημείο της γέφυρας της Κριμαίας και ο δρόμος να έχει πάρει κλίση προς τη μια πλευρά σε τμήμα της γέφυρας, συνολικού μήκους 19 χιλιομέτρων, που συνδέει τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Το υπουργείο Μεταφορών ανέφερε πως το οδόστρωμα της γέφυρας υπέστη ζημιά, αλλά τα υποστυλώματα είναι άθικτα.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ υπάρχουν δύο νεκροί οι οποίοι ήταν ζευγάρι, και η κόρη τους τραυματίστηκε σοβαρά και έχει μπει στην εντατική.

Ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, είπε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ.

“The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it,” stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj