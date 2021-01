Κρίστεν Στιούαρτ: Συγκλονιστική η πρώτη της εικόνα ως πριγκίπισσα Νταϊάνα (pic, vid)

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η πριγκίπισσα της Ουαλίας που πολλές φορές «έσπασε» το πρωτόκολλο, άλλαξε πολλά πράγματα στη λειτουργία του βασιλείου και οι Βρετανοί – και όχι μόνο – την αγάπησαν όσο καμία άλλη. Ο θάνατος της συγκλόνισε τον κόσμο και κάπως έτσι πολλοί ήταν αυτοί που ενθουσιάστηκαν με την νέα ταινία για τη ζωή της, με τίτλο «Spencer».

Σύμφωνα με το Deadline και το ENews, η νέα ταινία για την «πριγκίπισσα του λαού» καλύπτει το κρίσιμο Σαββατοκύριακο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνειδητοποίησε ότι ο γάμος της με τον πρίγκιπα Κάρολο δεν λειτούργησε και ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το μονοπάτι που την οδηγούσε στο ρόλο της βασίλισσας.

The First Photo of Kristen Stewart as Princess Diana Will Make You Do a Double Take https://t.co/911TnFIpe7

Την πριγκίπισσα Νταϊάνα θα υποδυθεί η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Κρίστεν Στιούαρτ. Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ξεκινήσει και έχουμε ήδη την πρώτη εικόνα της Kristen Stewart ως πριγκίπισσας και η ομοιότητα είναι συγκλονιστική.

Kristen Stewart has started shooting one of her most talked-about roles to date, that of Diana, Princess of Wales. https://t.co/kHoRZPjJVx