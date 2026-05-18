Κόσμος

Κροατία: Ανθρωποκυνηγητό για άνδρα που δολοφόνησε διανομέα πίτσας με 10 σφαίρες

Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι εδώ και χρόνια απειλούσε ότι «θα σκοτώσει όλη την πόλη»
Αστυνομικοί στην Κροατία
Αστυνομικοί στην Κροατία / Photo by: Sebastian Willnow/picture-alliance/dpa/AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στην Κροατία για τον εντοπισμό του Κρίστιαν Αλέξιτς, ο οποίος δολοφόνησε διανομέα πίτσας το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026) στην πόλη Ντρνις, πυροβολώντας τον 10 φορές στην αυλή σπιτιού. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τον ύποπτο ιδιαίτερα επικίνδυνο και πιθανόν οπλισμένο, ενώ κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι επί χρόνια προκαλούσε φόβο με βίαιες απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξιτς φέρεται να πυροβόλησε περίπου δέκα φορές τον διανομέα, ο οποίος είχε μεταβεί σε σπίτι για παράδοση πίτσας. Ένας δεύτερος διανομέας που συνόδευε το θύμα κατάφερε να διαφύγει αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και ειδοποίησε την αστυνομία στην Κροατία.

Όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, αρχικά ο εργοδότης τους σκόπευε να πραγματοποιήσει ο ίδιος τη διανομή, ωστόσο οι δύο νεαροί εργαζόμενοι προσφέρθηκαν να αναλάβουν εκείνοι την παραγγελία.

Οι αρχές στην Κροατία εξακολουθούν να αναζητούν τον ύποπτο με την κινητοποίηση των δυνάμεων να είναι μεγάλη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες, ελικόπτερο και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε αγροτικές και ορεινές περιοχές γύρω από το Ντρνις.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Αλέξιτς καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε αγορά στο Ντρνις περίπου στις 3 τα ξημερώματα.

Η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, καθώς θεωρείται επικίνδυνος και ενδέχεται να φέρει πυροβόλο όπλο.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ο Αλέξιτς προκαλούσε φόβο εδώ και χρόνια, εξαπολύοντας συχνά απειλές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έλεγε ότι θα «σκοτώσει όλη την πόλη», ενώ φέρεται να διατηρούσε ακόμη και λίστα με ονόματα ανθρώπων που σχεδίαζε να δολοφονήσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
121
118
107
107
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μαλδίβες: Μάχη με τον χρόνο για την ανάσυρση των σορών των Ιταλών δυτών – Φόβοι πως θα τους φάνε καρχαρίες
Θρήνος για τον δύτη που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση εντοπισμού τους - Φινλανδοί σπηλαιοδύτες θα συμμετάσχουν στις σημερινές προσπάθειες για την ανάσυρση των σορών
Μαλδίβες
Απειλές Τραμπ για διαστημικό πόλεμο με «άρωμα» ΑΙ – Ανέβασε φωτογραφία που πατά το κόκκινο κουμπί
Λίγη ώρα μετά ανέβασε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία - Ποιοι οι όροι των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου και ποιες οι «κόκκινες» γραμμές του Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo