Κροατία: Ανθρωποκυνηγητό για άνδρα που δολοφόνησε διανομέα πίτσας με 10 σφαίρες

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στην Κροατία για τον εντοπισμό του Κρίστιαν Αλέξιτς, ο οποίος δολοφόνησε διανομέα πίτσας το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026) στην πόλη Ντρνις, πυροβολώντας τον 10 φορές στην αυλή σπιτιού. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τον ύποπτο ιδιαίτερα επικίνδυνο και πιθανόν οπλισμένο, ενώ κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι επί χρόνια προκαλούσε φόβο με βίαιες απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξιτς φέρεται να πυροβόλησε περίπου δέκα φορές τον διανομέα, ο οποίος είχε μεταβεί σε σπίτι για παράδοση πίτσας. Ένας δεύτερος διανομέας που συνόδευε το θύμα κατάφερε να διαφύγει αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και ειδοποίησε την αστυνομία στην Κροατία.

Όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, αρχικά ο εργοδότης τους σκόπευε να πραγματοποιήσει ο ίδιος τη διανομή, ωστόσο οι δύο νεαροί εργαζόμενοι προσφέρθηκαν να αναλάβουν εκείνοι την παραγγελία.

Οι αρχές στην Κροατία εξακολουθούν να αναζητούν τον ύποπτο με την κινητοποίηση των δυνάμεων να είναι μεγάλη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες, ελικόπτερο και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε αγροτικές και ορεινές περιοχές γύρω από το Ντρνις.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Αλέξιτς καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε αγορά στο Ντρνις περίπου στις 3 τα ξημερώματα.

Η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, καθώς θεωρείται επικίνδυνος και ενδέχεται να φέρει πυροβόλο όπλο.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ο Αλέξιτς προκαλούσε φόβο εδώ και χρόνια, εξαπολύοντας συχνά απειλές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έλεγε ότι θα «σκοτώσει όλη την πόλη», ενώ φέρεται να διατηρούσε ακόμη και λίστα με ονόματα ανθρώπων που σχεδίαζε να δολοφονήσει.