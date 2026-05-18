Reuters: Πάνω από 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου – Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Άνω των 25 δισ. δολαρίων υπολογίζεται η ζημία που έχει προκαλέσει -μέχρι στιγμής- ο πόλεμος στο Ιράν σε πολυεθνικές εταιρείες με έδρες σε όλον τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες με ανταλλακτικά αυτοκινήτων ακόμη και γνωστές αλυσίδες fast food, έχουν ξεκινήσει ήδη να λαμβάνουν αμυντικά μέτρα με σκοπό την μείωση του κόστους, μιας και ο πόλεμος δεν φαίνεται να σταματά σύντομα.

Εταιρείες και πολυεθνικές βρίσκονταν ήδη σε δυσχερή θέση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά της πανδημίας της COVID-19. Στο σήμερα, ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας, διακοπή των εφοδιαστικών αλυσίδων και διακοπή των εμπορικών διαδρομών λόγω του μπλόκου στα Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν αναφερθεί στον πόλεμο ως αιτία για την ανάληψη αμυντικών μέτρων. Άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει τη διανομή μερισμάτων ή την επαναγορά μετοχών, έχουν θέσει προσωπικό σε διαθεσιμότητα, έχουν επιβάλει επιπλέον χρεώσεις καυσίμων ή έχουν ζητήσει έκτακτη κρατική βοήθεια.

Καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, τα σταθερά έξοδα θα γίνουν πιο δύσκολο να απορροφηθούν, σύμφωνα με αναλυτές, απειλώντας τα περιθώρια κέρδους ⁠κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, πλήττοντας την ήδη εύθραυστη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Το «αγκάθι» των Στενών του Ορμούζ

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 50% υψηλότερα από ό,τι πριν τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ναυτικό μπλόκο έχει οδηγήσει σε αύξηση των ναύλων, έχει περιορίσει την προσφορά πρώτων υλών και έχει διακόψει εμπορικές διαδρομές ζωτικής σημασίας για τη ροή των εμπορευμάτων. Έχουν πληγεί οι προμήθειες λιπασμάτων, ηλίου, αλουμινίου, πολυαιθυλενίου και άλλων βασικών πρώτων υλών.

Η πλειοψηφία των εταιρειών που ανέφεραν οικονομικές απώλειες λόγω του πολέμου ήταν κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Ευρώπης όπου το κόστος της ενέργειας ήταν ήδη υψηλό.

Το 1/3 των εταιρειών προερχόταν από την Ασία, αντανακλώντας την βαθιά εξάρτηση των περιοχών με το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος του προβλήματος, η οικονομική ζημιά στις εταιρείες φτάνει σχεδόν το κόστος που είχαν πληρώσει λόγω των δασμών του επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Τότε είχαν δηλώσει ζημία άνω των 25 δισ. δολαρίων.

Σχεδόν 40 εταιρείες στους κλάδους της βιομηχανίας, των χημικών και των πρώτων υλών έχουν δηλώσει ότι θα αυξήσουν τις τιμές τους λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μιας και ακόμη και ο πόλεμος τερματιστεί άμεσα, η οικονομία θα αργήσει να έρθει ξανά σε ισορροπία.