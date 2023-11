Σάλο έχει προκαλέσει η κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών της Κροατίας προς την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρίλιτς – Ράντμαν έκανε κίνηση για να φιλήσει την Αναλένα Μπέρμποκ, τη στιγμή της καθιερωμένης «οικογενειακής» φωτογραφίας των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στη σύνοδο στο Βερολίνο.

Στο βίντεο φαίνεται ενώ της δίνει το χέρι να πηγαίνει να τη φιλήσει, δείχνοντας μια πρόθεση να τη φιλήσει στο στόμα.

Η Μπέρμποκ τελευταία στιγμή γυρίζει το μάγουλό της και δέχεται εκεί το φιλί. Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε χαμό.

🇭🇷🇩🇪 Croatian FM Gordan Grlic-Radman made an awkward attempt to kiss his German counterpart Annalena Baerbock at the EU ministerial summit in Berlin



Balkans media and netizens heavily criticized the episode and even branded it ‘sexual harassment’.



Source: @geopolitics_live pic.twitter.com/J0Jg7dI9Kt