Ξανά με μελανιασμένο χέρι ο Τραμπ και οι ανησυχίες για την υγεία του φούντωσαν

Ανησυχία και ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο, όπου το βλέμμα όλων έπεσε στο εμφανώς μελανιασμένο χέρι του.

Η υγεία του 79χρονου Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο, καθώς τη Δευτέρα (25.08.2025) εμφανίστηκε με έναν ακόμη έντονο μώλωπα. Το μαύρο σημάδι έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο, Λι Τζε Μιούνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται τέτοια σημάδια στα χέρια του Τραμπ. Σε φωτογραφίες από προηγούμενες εμφανίσεις φαίνεται με παρόμοιες εκδορές ή μώλωπες, κάποιες φορές μάλιστα καλυμμένες πρόχειρα με μακιγιάζ.

Μόλις την περασμένη Παρασκευή, είχε εντοπιστεί με έντονο make up στο χέρι, με αποτέλεσμα η χρωματική διαφορά με το υπόλοιπο δέρμα του να είναι εμφανής.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο, όταν στην επιστροφή του από ταξίδι στη Σκωτία, φωτογράφοι παρατήρησαν καμουφλαρισμένο μώλωπα στο χέρι του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έσπευσε να κατευνάσει τις ανησυχίες, εξηγώντας ότι οι μώλωπες προέρχονται από «συχνές χειραψίες» και την «τακτική λήψη ασπιρίνης» που σχετίζεται με προληπτική αγωγή για την καρδιά. «Είναι κάτι συνηθισμένο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», διαβεβαίωσε.

Η δήλωση της Λέβιτ έρχεται να επιβεβαιώσει όσα ανέφερε ο προσωπικός γιατρός του προέδρου, σύμφωνα με τον οποίο «οι φωτογραφίες δείχνουν ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών, απολύτως συμβατό με τη λήψη ασπιρίνης και την έντονη χειραψία».

Στο πλευρό του προέδρου έσπευσε και ο πρώην προσωπικός του γιατρός και νυν βουλευτής, Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος είχε διατελέσει γιατρός και στις κυβερνήσεις Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο υγιής πρόεδρος που είχε ποτέ η χώρα. Τον βλέπω συχνά, παραμένει πνευματικά και σωματικά αιχμηρός», τόνισε.

Παρά τις διαβεβαιώσεις οι ανησυχίες δεν λένε να καταλαγιάσουν. Οι εμφανείς μώλωπες και το ενίοτε πρήξιμο συνεχίζουν να τροφοδοτούν θεωρίες και συζητήσεις.

Τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο πρόεδρος έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση σε άτομα άνω των 70 ετών. Η κατάσταση είχε αποκαλυφθεί όταν ο Τραμπ εμφάνισε ήπιο πρήξιμο στα πόδια και υποβλήθηκε σε διαγνωστικές εξετάσεις. Οι γιατροί τότε απέκλεισαν σοβαρότερα προβλήματα, όπως βαθιά φλεβική θρόμβωση ή αρτηριακή νόσο.

Οι επικριτές θεωρούν ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να υποβαθμίσει το ζήτημα, ενώ οι υποστηρικτές τονίζουν πως πρόκειται για κοινό φαινόμενο στην ηλικία του προέδρου.