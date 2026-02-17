Κόσμος

Ξεκάθαρος ο Ζελένσκι: «Δεν παραδίδω το Ντονμπάς – Ο λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ τέτοια συμφωνία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα σενάριο «παγώματος» της σύγκρουσης στις σημερινές γραμμές επαφής, εκτιμώντας ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Alina Smutko

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία που θα προβλέπει πως η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν τίθεται θέμα να αποχωρήσει η Ουκρανία από το Ντονμπάς και να το παραδώσει στη Ρωσία, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν αποδεκτό από τον ουκρανικό λαό.

Σε συνέντευξή του στο Axios, δήλωσε πως μια τέτοια ειρηνευτική συμφωνία θα καταψηφιζόταν σε δημοψήφισμα, καθώς θα συνεπαγόταν απώλεια κυριαρχίας και υπηκοότητας για τους κατοίκους της περιοχής.

«Σε συναισθηματικό επίπεδο, ο κόσμος δεν θα το συγχωρήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ώρα των δηλώσεων, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συμμετείχαν σε τρίτο γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη, με βασικό αγκάθι το καθεστώς του Ντονμπάς, τμήμα του οποίου παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ του μετέφεραν ότι η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός και προειδοποίησε ότι δεν θα αποδεχθεί πιέσεις για ένα σχέδιο που θα θεωρηθεί «αποτυχημένο» από την κοινωνία.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι το βάρος των παραχωρήσεων βαραίνει κυρίως το Κίεβο. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί «δίνοντας τη νίκη» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πιθανά σενάρια συμφωνίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα σενάριο «παγώματος» της σύγκρουσης στις σημερινές γραμμές επαφής, εκτιμώντας ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος.

Αντίθετα, απέρριψε την ιδέα αποστρατιωτικοποιημένης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στο Ντονμπάς χωρίς σαφή καθορισμό κυριαρχίας.

Από ρωσικής πλευράς, η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον σύμβουλο του Πούτιν Βλαντίμιρ Μεντίνσκι φέρεται να επιμένει στην πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε στρατιωτικά.

Εκλογές και εκεχειρία

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Κίεβο συμφωνούν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο διεξαγωγής προεδρικών εκλογών παράλληλα με το δημοψήφισμα, ακόμη και υπό καθεστώς εύθραυστης εκεχειρίας.

Τέλος, σημείωσε ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί μόνο μονοήμερη εκεχειρία για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, αντί για την περίοδο 60 ημερών που θεωρεί απαραίτητη η Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τη ρωσική στάση ένδειξη ότι η Μόσχα ενδέχεται να μην είναι έτοιμη για ουσιαστική ειρήνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
71
53
52
50
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπαράκ Ομπάμα για Τζέσε Τζάκσον: Έθεσε τις βάσεις για τη δική μου εκστρατεία στην προεδρία των ΗΠΑ
«Ο αιδεσιμώτατος Τζάκσον άνοιξε επίσης ευκαιρίες για τους Αφροαμερικανούς και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς τους ίδιους» γράφει ο Ομπάμα
Μπαράκ Ομπάμα
Κούβα: Δεν είμαστε απειλή για τις ΗΠΑ αλλά ένα «τείχος» για τα ναρκωτικά
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η κομμουνιστική νήσος, που απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα
Διαδηλωτές με σημαίες της Κούβας
Η αστυνομία του Έσσεξ ερευνά τις πτήσεις με τις οποίες ο Τζέφρι Επστάιν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία
Η βρετανική αστυνομία αξιολογεί και τις καταγγελίες, για μια γυναίκα που «στάλθηκε» στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Επστάιν με σκοπό μια σεξουαλική συνάντηση με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Jeffrey Epstein με μία γυναίκα
Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf μετά από συμπλοκή στη Νέα Ορλεάνη – Επιτέθηκε σε δύο άτομα μέσα σε μπαρ
Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σωματική βία ενώ έχει ιστορικό αλκοολισμού και έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά και ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν
Ο Shia LaBeouf
Κίνδυνος να αφανιστεί η ανθρωπότητα αν δεν ελέγχονται τα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιεί κορυφαίος ερευνητής
Ο Στιούαρτ Ράσελ κάλεσε τις κυβερνήσεις να δράσουν συλλογικά και να παρέμβουν στην «κούρσα εξοπλισμών» των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών
Διεθνές Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί
Newsit logo
Newsit logo