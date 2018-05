Ξεκινάει το παζάρι ΗΠΑ – Τουρκίας, στην Ουάσιγκτον ο Τσαβούσογλκου

Λίγο καιρό μετά την ανάληψη καθηκόντων ο Αμερικανός υπουργός θα συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του και φαίνεται ότι θα γίνει προσπάθεια να μπουν σε νέα τροχιά οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης.

Σε κάθε περίπτωση οι δυο χώρες φαίνεται ότι αναζητούν νέους δρόμους καθώς τα αγκάθια μεταξύ τους παραμένουν τόσο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα στο ζήτημα της Συρίας, όσο και σε θέματα εξοπλισμών, με τις γνωστές αντιδράσεις των ΗΠΑ για τους S-400, ενώ η Άγκυρα συνεχίζει να θέτει έντονα και το θέμα της έκδοσης του Γκιουλέν.

#BREAKING Turkish Foreign Minister Cavusoglu to visit US’ Pompeo in Washington, date not decided: Foreign Ministry

