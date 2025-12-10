Συμβαίνει τώρα:
Ξεσπά ο πατέρας της Μαντλίν ΜακΚάν κατά των ΜΜΕ: «Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα ότι με έθαβαν ζωντανό»

Ο Τζέρι ΜακΚάν καταγγέλλει τον ρόλο των media και ζητά αυστηρότερη εποπτεία
Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν, Κειτ και Τζέρι
Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν, Κειτ και Τζέρι / AP Photo / Sang Tan, File

Δριμύ «κατηγορώ» στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης από τον πατέρα της Μαντλίν ΜακΚάν, Τζέρι ΜακΚαν, ο οποίος έκανε λόγο για «κανιβαλισμό», παραπληροφόρηση και ψυχολογική εξόντωση της οικογένειάς του. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνιση της 3χρονης Μαντλίν, ο ίδιος επανέρχεται ζητώντας αυστηρότερο έλεγχο των ΜΜΕ και επανεκκίνηση της έρευνας Leveson.

Ο πατέρας της Μαντλίν ΜακΚάν – που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς σε ηλικία 3 ετών το 2007 όταν βρισκόταν με τους γονείς της σε θέρετρο της Πορτογαλίας και έκτοτε δεν έχει βρεθεί – καταγγέλει μερίδα του βρετανικού Τύπου και ζητάει αυστηρότερο έλεγχο των ΜΜΕ και επανεκκίνηση της έρευνας Leveson. Όπως σημείωσε, η «εισβολή» αυτή είχε «τεράστιο κόστος» στην οικογένειά του και κάλεσε σε μεγαλύτερη εποπτεία των βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC τόνισε ότι βασανιζόταν για πολλά χρόνια από την «κατάχρηση εξουσίας» των media, κάνοντας λόγο για «επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις» στην έρευνα για την Μαντλίν.

«Αντιμετωπίζαμε διαρκή προβολή και παραπλανητικούς τίτλους για 15 μήνες ή και περισσότερο, που μας ανάγκασαν να κινηθούμε νομικά για να το σταματήσουμε», δήλωσε ο Τζέρι ΜακΚάν.

«Είμαστε τυχεροί. Επιβιώσαμε. Είχαμε μεγάλη στήριξη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθα σαν να πνιγόμουν και αυτό οφειλόταν κυρίως στα ΜΜΕ, όχι στο γεγονός ότι μας είχαν χαρακτηρίσει υπόπτους» υπογράμμισε, σύμφωνα με τον Guardian. «Ξέραμε τη νομική διαδικασία. Αυτό που μας έπνιγε ήταν ο τρόπος που παρουσιαζόταν η υπόθεση, σαν να σε έθαβαν χωρίς διέξοδο».

Ο Τζέρι και η σύζυγός του Κέιτ συγκαταλέγονται μεταξύ περισσότερων από 30 προσώπων που υπέγραψαν επιστολή προς τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, ζητώντας να επανεκκινήσει το δεύτερο σκέλος της έρευνας Leveson, που θα εξέταζε τις σχέσεις ΜΜΕ και αστυνομίας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίσα Νάντι δήλωσε ότι η δεύτερη φάση της έρευνας Leveson έχει αποκλειστεί, σημειώνοντας πως το τοπίο των ΜΜΕ έχει πλέον αλλάξει ριζικά, με την ενημέρωση να μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι απαιτείται δράση και δήλωσε πρόθυμη να συναντηθεί με τον Τζέρι ΜακΚαν.

«Η ελπίδα να τη βρούμε ζωντανή είναι μικρή, αλλά δεν έχει σβήσει», δήλωσε ο πατέρας. «Πρέπει να μάθουμε τι συνέβη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όσο ο υπεύθυνος κυκλοφορεί ελεύθερος, άλλα παιδιά και άνθρωποι κινδυνεύουν».

