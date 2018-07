Ξέσπασε η μητέρα του δύτη για τον Έλον Μασκ: «Θα τον εκτελούσα»

Η μητέρα του ήρωα δύτη που βοήθησε στη διάσωση των 12 μαθητών στην Ταϊλάνδη δήλωσε ότι ο Έλον Μασκ «πρέπει να πυροβοληθεί» που αποκάλεσε τον γιο της παιδόφιλο.

Ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε παιδόφιλο τον Βρετανό δύτη που απέρριψε την προσφορά του για κατασκευή μίνι υποβρυχίου και το χαρακτήρισε PR κόλπο.

