Ξέσπασμα Έλον Μασκ μετά το φιάσκο! «Παιδόφιλος» ο ήρωας δύτης στην Ταϊλάνδη – «Να βάλει το υποβρύχιο εκεί που ξέρει»

Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε απίστευτη επίθεση στον Βρετανό δύτη Vernon Unsworth που ηγήθηκε της επιχείρησης διάσωσης των 12 παιδιών στην Ταϊλάνδη.

Ο Βρετανός δύτης Vernon Unsworth είχε νωρίτερα πει ότι μπορεί ο Έλον Μασκ να βάλει το υποβρύχιό του εκεί που ξέρει. Τον κατηγόρησε μάλιστα για κόλπο δημόσιων σχέσεων.

