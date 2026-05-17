Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν – Οι όροι της Ουάσινγκτον και οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Ως αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πολέμου θεωρείται το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. «Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς…», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

H νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει πάλι την ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, μετά και από την τηλεφωνική επικοινωνία του αρχηγού του Λευκού Οίκου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Κυριακή (17.05.2026).

Στην ανάρτηση – τελεσίγραφο στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Παράλληλα, καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί «γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το τουρκικό «Anadolu», το οποίο επικαλείται πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars», η Ουάσινγκτον έχει θέσει πέντε βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται «η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μίας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε για τις 19 Μαΐου συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Οι πέντε όροι της Ουάσινγκτον

Εκτός από τον όρο που προαναφέρθηκε, οι τέσσερις άλλες αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι και οι εξής:

– Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ

– Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ

– Να αποδεσμευθεί μόλις το 25% των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

– Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Το Ιράν, από τη δική του μεριά, θέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μέτρα που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει, στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Αυτές περιλαμβάνουν:

– Tερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο

– Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν

– Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

– Αποζημιώσεις για τις ζημίες του πολέμου

– Αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΜΜΕ «Kan», ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε περισσότερο από μισή ώρα.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε πριν το τηλεφώνημα ο Νετανιάχου, ενώ αναφερόμενος στον Τραμπ, πρόσθεσε: «Σίγουρα θα ακούσω εντυπώσεις από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα πράγματα. Σίγουρα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».