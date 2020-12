Ξέθαψαν τη νεκρή κόρη τους και την πούλησαν για 10.000 ευρώ ως νύφη-φάντασμα (pic, vid)

Την σορό της πεθαμένης τους κόρης έναντι 80 χιλ. γουάν – περίπου 10.000 ευρώ – πούλησε ένα ζευγάρι στην Κίνα, καθώς θα ήταν η «νύφη» σε έναν γάμο-φάντασμα. Το περίεργο αυτό περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα «Orient Today», στο πλαίσιο σχετικής έρευνας για ένα παράξενο έθιμο που τελείται σε χωριά της επαρχίας Κανγκζού.

Η Κανγκ Τσούιτσούι πέθανε πριν 12 χρόνια και, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, η οικογένεια της πρόσφατα ξέθαψε την σορό της και την πούλησε ως νύφη-φάντασμα. Πρόκειται για το έθιμο των γάμων-φαντασμάτων, ένα αρχαίο εθιμικό που πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Κίνα. Το τελετουργικό των γάμων-φαντασμάτων – σύμφωνα με τις παραδόσεις – εξασφαλίζει στους ανύπαντρους νεκρούς την ευτυχία στις μελλοντικές γενεές καθώς διαφορετικά κακοτυχία θα χτυπήσει την οικογένεια.

