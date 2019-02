Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε ότι «καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και έτσι είμαστε εδώ σήμερα». Για να πάρει την απάντηση από τον Τραμπ «είναι τιμή μου να είμαι εδώ με τον Πρόεδρο Κιμ, είναι τιμή μου να είμαστε εδώ μαζί στο Βιετνάμ. Είναι υπέροχο να είμαι μαζί σου. Ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη μας συνάντηση. Κάποιοι περίμεναν να γίνει νωρίτερα αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πως προχωράμε». Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την σχέση του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πολύ καλή αλλά κανένας από τους δυο δεν απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Όσο κι αν προσπαθούσαν να κάνουν ειδικά τον Τραμπ να απαντήσει σε ερωτήσεις για τις πρόσφατες αποκαλύψεις του πρώην δικηγόρου του Μάικλ Κοέν, εκείνος έκανε πως δεν άκουγε.

