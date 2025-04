Ξεχωριστοί δασμοί σε ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν εξαιρεθεί από τους υψηλούς δασμούς Τραμπ

Ξεχωριστοί δασμοί θα επιβληθούν σε ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν εξαιρεθεί από τους υψηλούς, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ σήμερα (13.04.2025).

Οι δασμοί αυτοί ενδέχεται να επιβληθούν μετά από έναν περίπου μήνα, όπως διευκρίνισε σήμερα ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού Πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της 11ης Απριλίου εξαίρεσε αυτά τα προϊόντα από τους υψηλούς δασμούς, ενώ αυτά, εισάγονται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, διευκολύνοντας σημαντικά τεχνολογικές εταιρίες, όπως, η Apple που βασίζονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Ο Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και στην εκπομπή «This Week» ότι έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά και μερικές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα ενταχθούν σε ένα ξεχωριστό επίπεδο δασμών, μαζί με τους ημιαγωγούς (τσιπ).

After Pres. Trump exempts tech like phones, computers and chips from new tariffs, Commerce Sec. Howard Lutnick tells @JonKarl they will be included in semiconductor tariffs to be released in coming months.



“This is not a permanent sort of exemption.” https://t.co/p9xXrT2Xvx pic.twitter.com/RoVH72kfM1