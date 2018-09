Κυκλώνας Φλόρενς ο «φονιάς»! 13 νεκροί – «Μνημειώδεις ποσότητες βροχής»! video, pics

Ο κυκλώνας Φλόρενς, ο οποίος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, εξακολουθεί να απειλεί καθώς πέφτουν «μνημειώδεις ποσότητες βροχής» και προκαλούνται πλημμύρες. Όλα αυτά σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες προειδοποίησαν τους κατοίκους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους να μην επιχειρήσουν να επιστρέψουν σ’ αυτά.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC) ανακοίνωσε ότι ο κυκλώνας Φλόρενς είναι πιθανό να εξασθενήσει περαιτέρω πολύ σύντομα, προειδοποίησε όμως ότι ο κίνδυνος να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες και να πλημμυρίσουν ποταμοί εξακολουθεί να υφίσταται σε σημαντικό τμήμα της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας.

Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές

US braces for flash floods as Hurricane Florence hits land READ MORE: https://t.co/yPWsG8WUx5 pic.twitter.com/Zbrzc7IT9j

WATCH: @MiguelNBC reports from Wilmington, North Carolina, where uprooted trees and downed powerlines from Florence's powerful winds are blocking roads. pic.twitter.com/wdyOFUmzJi

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) September 16, 2018