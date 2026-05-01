Το Ισραήλ κατέστρεψε πάνω από 40 υποδομές της Χεζμπολάχ σε 24 ώρες και κατέσχεσε 7.500 όπλα

Επίσης, δύο έφεδροι στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επιδρομή drone «καμικάζι» της Χεζμπολάχ στο κιμπούτς Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ
Ισραηλινός βομβαρδισμός στον νότιο Λίβανο

Παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται – αν και σε μικρή κλίμακα – ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν το νότιο τμήμα της χώρας, πραγματοποιώντας επιδρομές σε τακτικό επίπεδο.

Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα (01.05.2026) εντολή εκκένωσης για την περιοχή Χαμπούς στο νότιο Λίβανο, κοντά στην πόλη Ναμπατίγια: «Λόγω των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Χεζμπολάχ, αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα αλλά δεν σκοπεύουμε να σας βλάψουμε, οπότε απομακρυνθείτε».

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν πως τις τελευταίες 24 ώρες έχουν καταστραφεί περισσότερες από 40 υποδομές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων κέντρα διοίκησης – ελέγχου, αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις  αλλά και ότι κατασχέθηκαν 7.500 όπλα κατά μήκος της «γραμμής επαφής» με μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Επίσης, ανέφεραν ότι δύο έφεδροι στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επιδρομή drone «καμικάζι» της Χεζμπολάχ στο κιμπούτς Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, με τους IDF να κατηγορούν την Χεζμπολάχ ότι παραβίασε για ακόμα μια φορά την εκεχειρία.

Πηγή: OnAlert.gr

