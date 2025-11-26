Κύπρος: Απόπειρα απαγωγής πρώην Ουκρανού υπουργού, ήταν στη λίστα καταζητούμενων από το 2022

Απρόσμενη τροπή παίρνει η απόπειρα απαγωγής 51χρονου Ουκρανού στην περιοχή Ορόκλινης στη Λάρνακα της Κύπρου, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ένα «καθαρό» αστυνομικό περιστατικό. Ουκρανικά ΜΜΕ τον εμφανίζουν ως πρώην Ουκρανό υπουργό Ενέργειας, ο οποίος βρίσκεται σε διεθνή λίστα καταζητουμένων από το 2022.

Η αστυνομία της Κύπρου, τουλάχιστον επισήμως, δεν επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας που κατήγγειλε την απόπειρα απαγωγής είναι πρώην κρατικός αξιωματούχος της Ουκρανίας, παρότι η ιδιότητά του ως πρώην υπουργού διέρρευσε.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το πρακτορείο UNN, η ιστοσελίδα Mezha και η πλατφόρμα «Babel», τον κατονομάζουν ως τον Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν, πρώην τραπεζίτη και πολιτικό, ο οποίος υπηρέτησε στη δεύτερη κυβέρνηση του Αρσένιι Γιατσενιούκ ως υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας από το 2014 μέχρι το 2016, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας τον έχει καταχωρίσει σε διεθνή λίστα καταζητουμένων από το 2022, σε σύνδεση με υπόθεση παράνομης προμήθειας άνθρακα από εδάφη που τελούσαν υπό τον έλεγχο φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, ο 51χρονος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κύπρο στον τομέα της ανάπτυξης γης.

Το τηλεφώνημα στη Αστυνομία και η καταγγελία

Υπενθυμίζεται πως ο 51χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε πως το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης τρία άγνωστα του πρόσωπα του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν σε εμπορικό όχημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησαν ότι σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο το εν λόγω εμπορικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα. Το όχημα κίνησε υποψίες στον 51χρονο, ο οποίος το προσέγγισε μαζί με τον 72χρονο προκειμένου να ελέγξουν τι συμβαίνει.

Καθώς πλησίαζαν το όχημα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις άγνωστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες.

Οι δύο αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή πεζοί, αφήνοντας πίσω το εμπορικό όχημα. Τόσο ο 51χρονος, όσο και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το βαν όχημα που άφησαν πίσω τους οι τρεις δράστες, ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, μία περούκα, καθώς και άλλα τεκμήρια.