Κύπρος: Κατέρρευσε διώροφο κτίριο στη Γερμασόγεια – 4 τραυματίες, πληροφορίες και για εγκλωβισμένους

Κατέρρευσε μέρος διώροφου κτιρίου στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του philenews.gr, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών. Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το sigmalive, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη οι έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών. Έχουν ήδη απεγκλωβιστεί ήδη 2.

Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν μεταβεί ο Διευθυντής Επιχειρήσεων και ο Επαρχιακός Υπεύθυνος της Πυροσβεστικής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, όπως αναφέρει το philenews, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε Κέντρο Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο της Υπηρεσίας υπό τη διοίκηση του Αρχιπυράρχου, όπου παρίστανται ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ. Ο Αρχιπύραρχος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Η γύρω περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία ενώ μέλη της ΕΜΑΚ έσπευσαν και διεξάγουν έρευνες.