Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά στο παιδί της – Μεταφέρθηκαν αναίσθητοι στο νοσοκομείο της Λεμεσού

Μητέρα και παιδί βρέθηκαν αναίσθητοι στο σπίτι από τον πατέρα που κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Λεμεσό, όταν μία μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της.

Οι αρχές συνέλαβαν μία μητέρα στη Λεμεσό που φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο 7χρονο παιδί της το απόγευμα της Τρίτης 10.02.2026, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν και οι 2 αναίσθητοι στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας βρήκε τη σύζυγο και το παιδί τους αναίσθητους στο σπίτι. Στην αρχή νόμιζε ότι κοιμούνταν, αλλά όταν είδε ότι δεν αντιδρούσαν, κάλεσε ασθενοφόρο.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οι γιατροί βρήκαν στον οργανισμό τους ίχνη ηρεμιστικών και τους έδωσαν την κατάλληλη θεραπεία.

Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία πήρε καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η μητέρα συνελήφθη, καθώς εξετάζεται αν έδωσε η ίδια τα χάπια στο παιδί. Εξετάστηκε επίσης από κυβερνητικό γιατρό, που αποφάσισε τη νοσηλεία της.

Την υπόθεση ερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

