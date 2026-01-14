Κύπρος: Νεκρός βρέθηκε ο γνωστός Ρώσος επιχειρηματίας Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο ενός μέλους της ρωσικής πρεσβείας στην Λευκωσία, με τις αστυνομικές αρχές να αποκλείουν εγκληματική ενέργεια, μια άλλη υπόθεση έχει συγκλονίσει την Κύπρο και αφορά τον θάνατο ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία από την Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ βρέθηκε νεκρός στη Λεμεσό μετά από μια εβδομάδα ερευνών των αστυνομικών δυνάμεων στην Κύπρο για τον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας, που τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στη Λεμεσό, βρέθηκε τελικώς νεκρός σε περιοχή του Πισσουρίου, ενώ τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2026.

Former Uralkali CEO Vladislav Baumgertner goes missing in Cyprus



Mysterious suicides among Russia’s elite have already happened — now come mysterious disappearances.



The 56-year-old Russian businessman Vladislav Baumgertner has gone missing in Limassol. He stopped responding on… pic.twitter.com/C2Oj4cECD3 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Πληροφορίες του Cyprus Times αναφέρουν ότι η σορός του είναι σε κατάσταση τυμπανισμού και πως τα ακριβή αίτια θανάτου του θα καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του.

Το παρελθόν του επιχειρηματία

Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έδωσε εντολή για την σύλληψή του στο πλαίσιο του «πολέμου του καλίου» όταν ο Ρώσος επιχειρηματίας και τότε CEO της εταιρείας Uralkali αποφάσισε να «σπάσει» την συνεργασία της με την λευκορωσική εταιρεία Belaruskali, όπως αναφέρει ο ερευνητικός ιστότοπος «Meduza».

Συγκεκριμένα, συνελήφθη το 2013 στο Μινσκ από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας ενώ προκλήθηκε πολιτική και διπλωματική «ρήξη» ανάμεσα σε Λευκορωσία και Ρωσία, όπου και τελικά εκδόθηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στη συνέχεια ο Ρώσος επιχειρηματίας αθωώθηκε καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015 και έπειτα επέστρεψε στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της εταιρείας Global Ports.