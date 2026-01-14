Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κύπρος: Νεκρός βρέθηκε ο γνωστός Ρώσος επιχειρηματίας Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Τα ίχνη του αγνοούνταν εδώ και περίπου μια εβδομάδα - Ο ρόλος του στον «πόλεμο του καλίου» που προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας
Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ
Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο ενός μέλους της ρωσικής πρεσβείας στην Λευκωσία, με τις αστυνομικές αρχές να αποκλείουν εγκληματική ενέργεια, μια άλλη υπόθεση έχει συγκλονίσει την Κύπρο και αφορά τον θάνατο ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία από την Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ βρέθηκε νεκρός στη Λεμεσό μετά από μια εβδομάδα ερευνών των αστυνομικών δυνάμεων στην Κύπρο για τον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας, που τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στη Λεμεσό, βρέθηκε τελικώς νεκρός σε περιοχή του Πισσουρίου, ενώ τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2026.

Πληροφορίες του Cyprus Times αναφέρουν ότι η σορός του είναι σε κατάσταση τυμπανισμού και πως τα ακριβή αίτια θανάτου του θα καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του.

Το παρελθόν του επιχειρηματία

Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έδωσε εντολή για την σύλληψή του στο πλαίσιο του «πολέμου του καλίου» όταν ο Ρώσος επιχειρηματίας και τότε CEO της εταιρείας Uralkali αποφάσισε να «σπάσει» την συνεργασία της με την λευκορωσική εταιρεία Belaruskali, όπως αναφέρει ο ερευνητικός ιστότοπος «Meduza».

Συγκεκριμένα, συνελήφθη το 2013 στο Μινσκ από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας ενώ προκλήθηκε πολιτική και διπλωματική «ρήξη» ανάμεσα σε Λευκορωσία και Ρωσία, όπου και τελικά εκδόθηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στη συνέχεια ο Ρώσος επιχειρηματίας αθωώθηκε καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015 και έπειτα επέστρεψε στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της εταιρείας Global Ports.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
162
115
112
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κατασκοπευτικό θρίλερ στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ: 16 χρόνια φυλακή σε ναύτη που πούλησε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα – «Τα έκανα θάλασσα»
Ο Jinchao «Patrick» Wei πούλησε σε Κινέζο αξιωματικό μυστικών υπηρεσιών ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής άμυνας για 12.000 δολάρια - Η στρατολόγηση μέσω social media και ο ρόλος της μητέρας του
Ο Jinchao Wei, γνωστός και ως Patrick
Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «γκρεμίζουν» το διεθνές σύστημα με τις απειλές στο Ιράν και τη σύλληψη του Μαδούρο
«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο» λέει η Μόσχα ενώ η εισβολή της στην Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
Newsit logo
Newsit logo