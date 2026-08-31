Κύπρος: Οργή για το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη στην Κερύνεια – «Δεν έδωσαν σωσίβια σε κανέναν»

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου Filo Jet ανοιχτά της Κύπρου, στην Κερύνεια, εγείρουν οι μαρτυρίες επιβατών που επέζησαν της τραγωδίας, την ώρα που οι έρευνες για τους 18 αγνοουμένους συνεχίζονται. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 8 νεκρούς, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες επιβατών για τη στάση του πληρώματος του πλοίου τις κρίσιμες στιγμές στην Κύπρο, αλλά και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρία, δεν διανεμήθηκαν σωσίβια, ούτε σε παιδιά ούτε σε ανθρώπους που δεν ήξεραν κολύμπι.

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Ένας από τους επιβάτες, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, μιλώντας σύμφωνα με την Cumhuriyet, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν από την ανατροπή του πλοίου. Ο ίδιος σημείωσε πως οι επιβάτες είχαν αντιληφθεί ότι το πλοίο έπαιρνε νερό και ενημέρωσαν σχετικά το πλήρωμα. Η απάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

🟠 UPDATE: Footage from inside the ferry shows passengers putting on life jackets shortly before the vessel capsized off Northern Cyprus.



At least seven people are dead, 237 have been rescued and 23 remain missing as search operations continue.



The ferry was carrying 267… pic.twitter.com/fUE6OHXd2e — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 30, 2026

Η περιγραφή του είναι ανατριχιαστική: «Άρχισε να μπαίνει πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα κομμάτι στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μέλος του πληρώματος κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του πλοίου και στη συνέχεια έδωσε οδηγία στους επιβάτες να κινηθούν προς τα πίσω. «Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», υποστήριξε ο Κανμπολάτ.

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Σημείωσε πως το πλήρωμα ήταν Πακιστανοί και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι τους έλεγαν.

Breaking: Horrifying visuals show passengers Draining and struggling in the water as a ferry capsizes off Northern Cyprus today. pic.twitter.com/Yc9UwKUGz9 — World Updates (@Updatesofwworld) August 30, 2026

Τα δύο κύματα

Την ίδια ώρα, ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» των κατεχομένων στη Κύπρο, Ουνάλ Ουστέλ απέδωσε την ανατροπή του πλοίου σε διαδοχικά κύματα, σύμφωνα με το philenews.com.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το TRT, επικαλούμενο τον Ουστέλ, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για την Τουρκία την προηγούμενη ημέρα, όμως το ταξίδι μετατέθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών.

📌 WHAT WE KNOW: New footage from aboard the Cyprus ferry shows passengers wearing life jackets as the vessel dangerously tilts before sinking.



Source: Passenger footage pic.twitter.com/awVsCIKRYR — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 30, 2026

Κατά την ίδια εκδοχή, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα. Την ώρα που ο καπετάνιος επιχειρούσε να επαναφέρει το σκάφος, ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εισρέει νερό στο πλοίο και τελικά αυτό να ανατραπεί.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προσφερθεί να συνδράμει.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού τουρκικών και τουρκοκυπριακών μέσων. Από την Τουρκία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα και σκάφη της Ακτοφυλακής, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και μέσα από τα κατεχόμενα.

Το ψευδοκράτος έχει κηρύξει τριήμερο πένθος για την τραγωδία.