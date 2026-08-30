Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο, μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Λαράκ του Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό το πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι η αιτία είναι άγνωστη.