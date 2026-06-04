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Κύπρος: «Ψευδές και κατασκευασμένο» το περιεχόμενο της υπόθεσης «Σάντη» που ενέπλεκε τον Γιώργο Μυλωνάκη – Η ανακοίνωση της κυπριακής αστυνομίας

Ο Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτησή του στο Facebook στις 14 Απριλίου είχε καταγγείλει οργανωμένη σκευωρία και «κατασκευασμένο υλικό», απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση
Γιώργος Μυλωνάκης
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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«Ψευδές και κατασκευασμένο» χαρακτήρισε ο αρχηγός της κυπριακής Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, το περιεχόμενο της υπόθεσης «Σάντη» στην Κύπρο, στην οποία υπήρξαν δημοσιεύματα ότι είχε εμπλοκή και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (3.6.26) ο αρχηγός της κυπριακής Αστυνομίας, δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα καταγγελλόμενα αδικήματα και ότι τα επίμαχα μηνύματα ήταν ψευδή.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης στην Κύπρο, είχε βρεθεί και το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, μέσω φερόμενων επικοινωνιών που αποδίδονταν στο κινητό του τηλέφωνο, ο οποίος και δικαιώθηκε, μετά τη μεγάλη μάχη που έδωσε για τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτησή του στο Facebook στις 14 Απριλίου είχε καταγγείλει οργανωμένη σκευωρία και «κατασκευασμένο υλικό», απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, ο αρχηγός της Αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι κατά τη διερεύνηση προέκυψε ξεκάθαρο συμπέρασμα:  Δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς. Το περιεχόμενο ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Χρησιμοποιήθηκε εφαρμογή δημιουργίας ψευδών μηνυμάτων, είπε ο αρχηγός. Οι τηλεπικοινωνίες δεν ήταν γνήσιες ενώ ισχυρισμοί για παρεμβάσεις – παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι.

Η Αστυνομία δέχθηκε οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία όπως ερευνήσει ποινικά τη δημιουργία και διάδοση των επίμαχων μηνυμάτων αλλά και αναρτήσεις και δηλώσεις που έγιναν για την υπόθεση.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενδελεχής παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Σάντη σε κατάθεσή της είπε πως τα μηνύματα ήταν προϊόν της φαντασίας της. Η φερόμενη ως Σάντη έκανε επίδειξη στους ανακριτές πώς φτιάχνεις μηνύματα στην εφαρμογή call assistant. Όπως είπε ο εκπρόσωπος, η Europol επιβεβαίωσε πως δεν εντοπίστηκε καμιά επικοινωνία της με τον πρώην δικαστή Μ.Χ.

Η Σάντη επιβεβαίωσε ότι ποτέ δεν ταξίδεψε στη Νίκαια μαζί με τον πρώην δικαστή. Απορρίφθηκε επίσης και ο ισχυρισμός ότι την κακοποίησε και της προκάλεσε τραύμα ο πρώην δικαστής, όπως επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστή.

Ο εκπρόσωπος έδωσε εικόνα με παράδειγμα ενός κατασκευασμένου μηνύματος, το οποίο φιλοξενούσε ταυτόχρονα περιβάλλον iphone και android, πράγμα τεχνολογικά αδύνατο.

Κατασκευασμένο το ηχητικό για Μυλωνάκη
Η Σάντη μάλιστα επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Έτσι καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντη, αφού οι έρευνες της Αστυνομίας απέδειξαν πως τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ της Σάντη και του Έλληνα υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση των ευρημάτων της Αστυνομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος, «η ίδια ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να το γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του».

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