Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – «Εξαφανίστηκαν» 13 κιλά TNT σε στρατιωτική άσκηση

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, αφού περίπου 13,6 κιλά εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ «εξαφανίστηκαν» χθες Πέμπτη (29.01.2026) από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη στρατιωτική άσκηση του Μηχανικού Τμήματος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ από την Κύπρο, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν, μετά από αποτυχημένη πυροδότηση και αφού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας στην στρατιωτιωτική άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι προσέγγισαν το σημείο και διαπίστωσαν ότι τα εκρηκτικά δεν βρίσκονταν πλέον στη θέση τους.

Προηγουμένως, είχε χρησιμοποιηθεί drone για επιβεβαίωση ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη, ενώ είχε τηρηθεί και ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής μίας ώρας.

Αμέσως, ενημερώθηκε η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, ο υπουργός Άμυνας και η Αστυνομία. Η περιοχή αποκλείστηκε και ξεκίνησαν έρευνες, τις οποίες παρακολουθεί από κοντά και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είτε το εκρηκτικό υλικό να αφαιρέθηκε από άγνωστα πρόσωπα είτε να εξερράγη ταυτόχρονα με άλλες εκρήξεις στο πλαίσιο της άσκησης, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό.

Το δεύτερο μοιάζει πιθανότερο κάτι που προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Φρουράς, Χρίστος Πιερή, ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το σενάριο να σημειώθηκαν ταυτόχρονες εκρήξεις, χωρίς να γίνει σαφής αντιληπτή η συγκεκριμένη, και ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό υπολειμμάτων ή ενδείξεων που να το επιβεβαιώνουν.

Ωστόσο μέχρι στιγμής τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Για λόγους ασφαλείας, η προγραμματισμένη άσκηση ανεστάλη, ενώ συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων και η λεπτομερής εξέταση του χώρου από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

