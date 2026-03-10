Κόσμος

Κύπρος: Συνελήφθη καταζητούμενος για λαθρεμπόριο όπλων στη Χαμάς – «Σχεδίαζαν δολοφονικές επιθέσεις στην Ευρώπη»

Ο ύποπτος, κάτοικος Βερολίνου γεννημένος στον Λίβανο, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο της Λάρνακας
Μαχητής της Χαμάς
Μαχητής της Χαμάς / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Την ίδια στιγμή που η Μέση Ανατολή «φλέγεται» από την πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον Ιράν, οι «δορυφόροι» της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν αναλάβει δράση, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, που φαίνεται ότι εμπλέκονται με διάφορα περιστατικά στην Κύπρο.

Μετά την επιδρομή drones της Χεζμπολάχ στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, τώρα μια νέα υπόθεση φέρνει στο φως την δράση μέλους της Χαμάς, που υποστηρίζεται επίσης από το Ιράν όπως ανακοίνωσε σήμερα (10.03.2026) η Γερμανία.

Ειδικότερα, η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη, από τις κυπριακές αρχές, καταζητούμενου για λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Καμέλ Μ., κάτοικος Βερολίνου γεννημένος στον Λίβανο, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (06.03.2026) στο αεροδρόμιο της Λάρνακας κατά την άφιξή του από τον Λίβανο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Την Κυριακή (08.03.2026) πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο.

Ο συλληφθείς φέρεται να οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 τη μεταφορά 300 φυσιγγίων, τα οποία διαβιβάστηκαν σε άλλους συνεργούς του μέσω του Μοχάμεντ Σ., ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αρχές πιστεύουν ότι τα όπλα που συγκεντρώνονταν προορίζονταν για «δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

Ο Καμέλ Μ. πρόκειται να εκδοθεί από την Κύπρο στη Γερμανία και να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
55
54
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ενημέρωσε το κοινοβούλιο για την ενίσχυση βρετανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και Κύπρο
Μετά τους εναγκαλισμούς Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Κύπρο και την απουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, η Daily Mail έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ»
British Defence Secretary John Healey walks outside of Downing Street, in London, Britain, March 3, 2026. REUTERS/Toby Melville
Φον ντερ Λάιεν για πυρηνική ενέργεια: «Στρατηγικό σφάλμα η ΕΕ να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και χαμηλών εκπομπών πηγή»
«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during the opening plenary session at the IAEA Nuclear Energy Summit in Paris, France, March 10, 2026. REUTERS/Abdul Saboor/Pool
Newsit logo
Newsit logo