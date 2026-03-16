Λάιζα Μινέλι: «Το αυθεντικό nepo-baby», οι εξαρτήσεις και η στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να κάνει σεξ με άλλον άνδρα

Η Λάιζα Μινέλι που είναι μία από τις πιο εμβληματικές καλλιτέχνιδες της ψυχαγωγίας των ΗΠΑ, μας έδωσε μία «γεύση» από την πολυτάραχη ζωή της για πρώτη φορά στο αυτοβιογραφικό βιβλίο Kids, Wait Till You Hear This!, στο οποίο καταγράφει την πορεία της μέσα στον κόσμο της δόξας, των επαγγελματικών επιτυχιών αλλά και των προσωπικών δυσκολιών.

Η 79χρονη καλλιτέχνιδα, Λάιζα Μινέλι, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα έγραφε ποτέ την ιστορία της, κάτι όμως που τελικά άλλαξε με το βιβλίο της να εξελίσσεται σε μια εκτενή αφήγηση της ζωής της η οποία συνδέθηκε στενά με το Χόλιγουντ και τη διεθνή σκηνή του θεάματος.

Η Λάιζα Μινέλι γεννήθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά καλλιτεχνικά περιβάλλοντα της εποχής, αφού είναι κόρη της θρυλικής τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, κάτι που η ίδια περιγράφει στο βιβλίο με αυτοσαρκασμό, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «το αυθεντικό nepo-baby».

Παρά την ισχυρή οικογενειακή κληρονομιά, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της πορεία στον χώρο του θεάματος. Με εμφανίσεις στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μεταξύ άλλων στα Cabaret, Liza with a Z, Flora the Red Menace, The Act και Arrested Development, έγινε μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες που έχουν κατακτήσει το λεγόμενο EGOT, δηλαδή βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Έπιασε τον σύζυγό της να κάνει σεξ με άλλο άνδρα

Στο βιβλίο της αναφέρεται και στους 4 γάμους της με εκείνη να μιλά θετικά για τους περισσότερους πρώην συζύγους της, μεταξύ των οποίων ο Πίτερ Άλεν, ο Τζακ Χέιλι Τζούνιορ και ο Μαρκ Τζέρο, με τον οποίο είχε τον μακροβιότερο γάμο της.

Ειδικά για τον γάμο με τον Πίτερ Άλεν, η Μινέλι περιγράφει πώς αντέδρασε όταν μπήκε στο δωμάτιο και τον βρήκε να κάνει «παθιασμένο σεξ» με έναν άνδρα.

«Αυτό ήταν μια προδοσία της συζυγικής μας οικειότητας, της βαθύτερη εμπιστοσύνης του ενός στον άλλο και στην αρχή δεν μπορούσα να το χωνέψω. Ήταν αδύνατο για την καρδιά μου να αφομοιώσει αυτό που είχαν δει τα μάτια μου».

Σύμφωνα με την περιγραφή της «αφού ο άλλος κύριος ντύθηκε γρήγορα και εξαφανίστηκε», η ίδια έμεινε ακίνητη μέχρι που ο Άλεν ήρθε και την αγκάλιασε σφιχτά, και οι δύο άρχισαν να κλαίνε. «Ένιωθε απαίσια και μου είπε για πρώτη φορά: “Λάιζα, σ’ αγαπώ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και είμαι γκέι”», γράφει.

Η Μινέλι γράφει βέβαια, ότι οι δύο τους είχαν μια «ενεργή και πολύ ικανοποιητική σεξουαλική ζωή», αλλά ο τραγουδιστής του «I Go To Rio» της εξήγησε ότι τον έλκυαν και οι άντρες.

«Είπε ότι είχε προσπαθήσει απεγνωσμένα να είναι μονογαμικός, αλλά τα συναισθήματά του για τους άντρες δεν έφευγα. Ήταν ένα γεγονός της ζωής του και τώρα της δικής μου» θυμάται η Μινέλι συμπληρώνοντας, πάντως, ότι η απιστία «δεν τους χώρισε».

«Σε εκείνη τη θλιβερή στιγμή της ανακάλυψης, εξακολουθούσαμε να νιώθουμε τεράστια αγάπη ο ένας για τον άλλον. Κανείς από τους δύο δεν ήθελε να τελειώσει ο γάμος» καταλήγει στο κεφάλαιο για τον Πίτερ Άλεν η Λάιζα Μινέλι, τον οποίο γνώρισε μέσω της μητέρας της, Τζούντι Γκάρλαντ, αρραβωνιάστηκαν το 1965, παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και τελικά χώρισαν το 1974, αλλά «συνέχισαν να αγαπούν και να σέβονται ειλικρινά ο ένας τον άλλον τα επόμενα χρόνια».

Ωστόσο, ιδιαίτερα σκληρή είναι η κριτική της για τον τέταρτο σύζυγό της, Ντέιβιντ Γκεστ, τον οποίο χαρακτηρίζει στο βιβλίο «τον γάμο από την κόλαση». Τον κατηγορεί για χειριστική συμπεριφορά και οικονομική εκμετάλλευση, υποστηρίζοντας ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της και πουλούσε προσωπικά της δώρα.

Ο Πίτερ Σέλερς, ο Φρανκ Σινάτρα και η Lady Gaga

Η καλλιτέχνιδα, στο βιβλίο της, αναφέρεται σε σχέσεις με γνωστές προσωπικότητες της εποχής. Περιγράφει μια σχέση με τον κωμικό Πίτερ Σέλερς, τον οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σύνθετο χαρακτήρα, ενώ μιλά και για μια ερωτική σχέση με τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας New York, New York το 1977.

Η Μινέλι αναφέρεται επίσης στον Φρανκ Σινάτρα, τον οποίο αποκαλεί «θείο Φρανκ», περιγράφοντάς τον ως γοητευτικό αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό άνθρωπο, με έντονες μεταπτώσεις στη διάθεση.

Στις σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται και επικρίσεις προς τη Lady Gaga σχετικά με την εμφάνισή τους μαζί στα Όσκαρ του 2022. Η Μινέλι υποστηρίζει ότι ένιωσε ταπεινωμένη όταν της ζητήθηκε να εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο κατά την απονομή ενός βραβείου, υπονοώντας ότι η κατάσταση οργανώθηκε με τρόπο που την εξέθεσε δημόσια.

Οι εθισμοί που την «στοίχιωσαν»

Η Μινέλι αναφέρεται στη χρήση αλκοόλ, χαπιών και κοκαΐνης που σημάδεψε για χρόνια τη ζωή της, καθώς και στις συνεχείς προσπάθειες αποτοξίνωσης.

Η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ φέρεται μάλιστα να της είχε γράψει επιστολή προτρέποντάς τη να σταματήσει τα ψέματα προς τον εαυτό της και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της κατάστασής της.

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες, η Μινέλι κατάφερε τελικά να ελέγξει τους εθισμούς της το 2015, έπειτα από δεκαετίες προβλημάτων.

Η σχέση μητέρας και κόρης χαρακτηριζόταν από έντονα συναισθήματα. Η Μινέλι περιγράφει ότι μεγάλωσε «πολύ γρήγορα», αναλαμβάνοντας από μικρή ηλικία ρόλο φροντίδας για τη μητέρα της, ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο των γονιών της. Όπως αναφέρει, σε ηλικία μόλις 13 ετών βρέθηκε να φροντίζει τη μητέρα της σαν νοσηλεύτρια, γιατρός και ψυχολόγος ταυτόχρονα.

Παρά τις δυσκολίες της ζωής της, η Μινέλι δηλώνει σήμερα ότι αισθάνεται σε καλύτερη φάση, έχοντας καταφέρει να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις της και να αποδεχτεί το πέρασμα του χρόνου.

Το βιβλίο της αποτελεί μια αυτοβιογραφία και μία αποτύπωση ζωής γεμάτης επιτυχίες, συγκρούσεις, απώλειες και προσωπικούς αγώνες μέσα στον κόσμο της διεθνούς showbiz.