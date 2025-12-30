Κόσμος

Λαβρόφ: Η Δύση θα πρέπει να αποδεχθεί τις νέες εδαφικές πραγματικότητες στην Ουκρανία

«Όταν λήξει η θητεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία θα πρέπει να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές», είπε μεταξύ άλλων
Σεργκέι Λαβρόφ
Σεργκέι Λαβρόφ / Reuters

Δηλώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το διεθνές περιβάλλον της σύγκρουσης έκανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι, με τη λήξη της θητείας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία θα πρέπει να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές, προσθέτοντας πως αυτή η θέση, σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται να συμμερίζονται και οι ΗΠΑ.

Ακόμη ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι, κατά την εκτίμηση της Μόσχας, «στη Δύση υπάρχει κατανόηση ότι η Ρωσία διατηρεί τη στρατηγική πρωτοβουλία στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη λύση της σύγκρουσης, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε πως βασική προϋπόθεση για τη Ρωσία είναι η αποχώρηση του ΝΑΤΟ από την Ουκρανία και η κατοχύρωση ενός ουδέτερου, μη συμμαχικού καθεστώτος για τη χώρα.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Δύση θα πρέπει να αποδεχθεί τις «νέες εδαφικές πραγματικότητες» στην Ουκρανία, αναφερόμενος στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Οι τοποθετήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πολιτικής και στρατιωτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

