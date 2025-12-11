Κόσμος

Λαβρόφ: Η Μόσχα επιθυμεί εγγυήσεις ασφαλείας για Ρωσία και Ουκρανία

«Στις διαπραγματεύσεις μας με τους Αμερικανούς πιστεύω ότι έχουν λυθεί οι παρανοήσεις και η κακή επικοινωνία», ανέφερε μεταξύ άλλων
Συνάντηση ρώσων με αμερικάνους
Βλάντιμιρ Πούτιν / Reuters

Σε μία πιο θετική τροχιά φαίνεται να μπαίνει η Μόσχα σχετικά με την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Ρωσία επιθυμεί να υπάρξει μια σειρά εγγράφων προκειμένου να υποστηριχθεί μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, με εγγυήσεις ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δήλωσε σήμερα Πέμπτη 11.12.2025 ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, η Μόσχα πιστεύει πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής στις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας, η οποία, όπως επανέλαβε, θα πρέπει να αντιμετωπίζει «τις βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμη λύση

«Επιμένουμε σε μια σειρά εγγράφων για μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη, με εγγυήσεις ασφαλείας για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Οι συνομιλίες μας με τον αμερικανό πρόεδρο και την ομάδα του επικεντρώνονται ακριβώς στην εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης με στόχο να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης», υπογράμμισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Έχουμε μεταφέρει στους Αμερικανούς συναδέλφους μας επιπλέον προτάσεις αναφορικά με τις εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας», σημείωσε. «Κατανοούμε ότι, όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην Ουκρανία».

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχθεί το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ η Μόσχα επιθυμεί να προστατευθούν οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας.

Εξάλλου ο Ρώσος υπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψη που πραγματοποίησε στις 2 Δεκεμβρίου στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βοήθησε να λυθούν οι παρανοήσεις μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.

Εποικοδομητικές οι συναντήσεις με τις ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει τότε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχαν μια «εποικοδομητική» συνάντηση, αλλά δεν κατέληξαν σε συμβιβασμό αναφορικά με μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έπειτα από συνάντηση πέντε ωρών που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Σήμερα ο Λαβρόφ σημείωσε ότι οι συνομιλίες αυτές επιβεβαίωσαν «τις αμοιβαίες συνεννοήσεις» στις οποίες κατέληξαν ο Πούτιν και ο Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Τώρα, εδώ, στις διαπραγματεύσεις μας με τους Αμερικανούς για το ουκρανικό ζήτημα, προσωπικά πιστεύω ότι έχουν λυθεί οι παρανοήσεις και η κακή επικοινωνία», εκτίμησε ο ίδιος.

