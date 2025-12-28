Κόσμος

Λαβρόφ: Νόμιμους στόχους για την Ρωσία αποτελούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία

Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και ότι αγνοούν τον λαό της Ουκρανίας
Ο Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ / Alexander Nemenov / Pool via REUTERS

Κατηγορίες εναντίον των Ευρωπαίων εξαπέλυσε ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, απειλώντας παράλληλα με επιθέσεις λίγες ώρες πριν την συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ. 

Συγκεκριμένα ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ όπως αναφέρει το πρακτορείο TASS και χωρίς μάλιστα να προσκομίσει αποδείξεις, κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και ότι αγνοούν τον λαό της Ουκρανίας, καθώς και τους λαούς των ίδιων τους των χωρών.

«Οι φιλοδοξίες των ευρωπαίων πολιτικών τους τυφλώνουν κυριολεκτικά: Δεν λυπούνται μόνο τους Ουκρανούς, αλλά και τον ίδιο τους τον λαό, όπως φαίνεται. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στην Ευρώπη για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός «συνασπισμού των προθύμων»; Έχουμε ήδη δηλώσει εκατό φορές ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα γίνουν νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Παράλληλα ανέφερε ότι η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Η θέση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ταϊβάν «είναι γνωστή, αμετάβλητη και έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η Ρωσία αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας για τη νήσο», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έστειλε επίσης μήνυμα προς την Ιαπωνία να επανεξετάσει την μιλιταριστική πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, ο Λαβρόφ είπε πως η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει επισφαλής και «είναι πρόωρο να μιλάμε για διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας τις συχνές αναφορές για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας και τους περιορισμούς στην είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

