Κόσμος

Λευκός Οίκος: Η ιστορική καρφίτσα Cartier της Ελισάβετ Β’, που φόρεσε η βασίλισσα Καμίλα και έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επίσης εντυπωσίασε με ένα custom-made σύνολο σε παστέλ κίτρινη απόχρωση δια χειρός Άνταμ Λίπς
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε για την εμφάνιση της στον Λευκό Οίκο, η επιλογή της βασίλισσας Καμίλα να στολίσει το ροζ παλτό της με μια ιστορική καρφίτσα του οίκου Cartier, η οποία ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και δείχνει τις σημαίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εντυπωσίασε με ένα custom-made σύνολο σε παστέλ κίτρινη απόχρωση δια χειρός Άνταμ Λίπς. Πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους Αμερικανούς σχεδιαστές της Μελάνια Τραμπ φημισμένος για τις κομψές, μινιμαλιστικές δημιουργίες του. 

Από την πλευρά της, η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη επέλεξε ένα λευκό σιφόν φόρεμα με μαύρες κεντημένες λεπτομέρειες της βρετανίδας σχεδιάστριας Άννα Βάλενταϊν, η οποία είχε δημιουργήσει και το νυφικό της το 2005.

Η εμφάνιση αποτέλεσε μια γρήγορη αλλαγή από το ροζ παλτό Dior που φορούσε νωρίτερα κατά την προσγείωσή της στο αεροδρόμιο Joint Base Andrews στο Μέριλαντ της Ουάσινγκτον.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
75
71
45
Newsit logo
Newsit logo