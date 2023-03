Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη και προφυλάκιση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Ιβάν Γκερσκόβιτς στη Ρωσία, με τον Λευκό Οίκο να καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ή ταξιδεύουν μέσω των ρωσικών εδαφών, να τα εγκαταλείψουν άμεσα.

Ο δημοσιογράφος δούλευε ως ανταποκριτής της WSJ των ΗΠΑ στη Ρωσία, με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι «μας ανησυχούν βαθύτατα οι αναφορές ότι ο Έβαν Γκερσκόβιτς, ένας Αμερικανός πολίτης, έχει τεθεί υπό κράτηση στη Ρωσία».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ, στην οποία προσθέτει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την οικογένεια του δημοσιογράφου Έβαν Γκερσκόβιτς όσο και με την οικογένειά του.

«Η στοχοποίηση Αμερικανών πολιτών από τη ρωσική κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την κράτηση του κ. Γκερσκόβιτς. Καταδικάζουμε, επίσης, τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση και καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και των δημοσιογράφων από τη ρωσική κυβέρνηση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

BREAKING: US calls on its citizens residing in or travelling through Russia to depart immediately