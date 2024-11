Στην αναζήτηση των μαύρων κουτιών που θα «μιλήσουν» και πιθανότατα αποκαλύψουν την αιτία της συντριβής του αεροσκάφους cargo Boeing 737 της DHL στη Λιθουανία, βρίσκονται οι αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, η Λιθουανία δεν έχει βρει ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας ή δολιοφθοράς για τη συντριβή cargo εροσκάφους της DHL.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους καθώς πλησίαζε να προσγειωθεί χθες Δευτέρα (25.11.2024), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εκ των επιβαινόντων, με την Γερμανδία υπουργό Εξωτερικών να κάνει αργότερα λόγο για πιθανό δυστύχημα ή για υβριδική επίθεση σε «ευμετάβλητους καιρούς».

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Λιθουανίας ηγείται της μιας εκ των δύο επίσημων ερευνών για τη συντριβή.

DHL B737-476(SF) cargo plane crash near Vilnius Airport (VNO), Lithuania shows no issues reported by the pilots before the terrain impact, according to Lithuanian officials.



The aircraft was carrying out flight QY5960 from Leipzig to Vilnius and the accident took place while… https://t.co/KKmGJjzwUR pic.twitter.com/Lw1suxfAtK