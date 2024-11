Λιθουανία: Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους της DHL κοντά στο Βίλνιους – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Τα αίτια της συντριβής του cargo αεροσκάφους της DHL τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.11.2024) κοντά στο Βίλνιους αναζητούν οι αρχές της Λιθουανίας.

«Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι σημειώθηκε έκρηξη πριν από τη συντριβή cargo αεροπλάνου της DHL», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας

Το αεροπλάνο της DHL συνετρίβη πάνω σε ένα σπίτι, καθώς πλησίαζε για να προσγειωθεί νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν τρεις άλλοι μέσα στο αεροπλάνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Την πτήση διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL. Είχε αναχωρήσει από τη Λειψία της Γερμανίας και το αεροπλάνο συνετρίβη γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του λιθουανικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην κατοικία επέζησαν, πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 737-400. Η αστυνομία δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 12 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το σπίτι που χτυπήθηκε από το αεροπλάνο.

Υπηρεσίες διάσωσης δήλωσαν ότι το αεροπλάνο σύρθηκε τουλάχιστον 100 μέτρα στο έδαφος πριν συντριβεί στο κτίριο.

Η στιγμή της συντριβής είναι σοκαριστική:

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.



One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.



The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE