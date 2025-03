Λίβανος: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες στην Τυρό μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Νέα επίθεση εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου (22.03.2025) ο στρατός του Ισραήλ στην πόλη του Λιβάνου, την Τυρό, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμών επτά.



«Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, το πλήγμα του εχθρού μας, του Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου μετρά έναν νεκρό και επτά τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο, που επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI του Λιβάνου.

For the first time in months, Israeli warplanes reportedly strike the Lebanese city of Tyre following rocket fire from Lebanon earlier today. pic.twitter.com/ZnejOsGOKu