Πείτε τέλος στα κουνούπια: Λέιζερ με AI τα εξουδετερώνει σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Τον «απόλυτο εξολοθρευτή» των ενοχλητικών κουνουπιών κατασκεύασε ο Steven Cheng. Η κατασκευή του χρησιμοποιεί λέιζερ και τεχνητή νοημοσύνη, προσαρμοσμένη να ανιχνεύει και να κλειδώνει το λέιζερ στα κουνούπια.

Ο Κινέζος Steven Cheng, είναι ειδικός στην υπολογιστική όραση και τη ρομποτική δημιούργησε και εκπαίδευσε αυτό που καυχιέται ότι είναι «το απόλυτο εξολοθρευτή κουνουπιών».

Ο Steven Cheng μοιράστηκε λεπτομέρειες για το υψηλής τεχνολογίας έργο εξόντωσης κουνουπιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι βασικές καινοτομίες εδώ περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστικής όρασης και τεχνολογιών βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση και το κλείδωμα των κουνουπιών, ώστε το «κανόνι πυροβολικού» λέιζερ να μπορεί να κάνει τη δουλειά του.

Μία κινεζική τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Changzhou στην επαρχία Jiangsu της ανατολικής Κίνας, ανέπτυξε μια φορητή συσκευή εξουδετέρωσης κουνουπιών με λέιζερ, η οποία κερδίζει ήδη διεθνή προσοχή και έχει αρχίσει να συγκεντρώνει παραγγελίες από το εξωτερικό, εν μέσω αυξημένης ζήτησης για ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις κατά των κουνουπιών τους θερινούς μήνες.

Spent 4 months building the ultimate mosquito killer: an artillery cannon guided by computer vision + deep learning.



Trained a custom model to detect and lock onto mosquitoes using a DSLR + zoom lens setup.



The dataset collection phase was brutal — the mosquitoes definitely… pic.twitter.com/jqfgz0eq9l — Steven Cheng (@stevencheng) May 28, 2026

Η συσκευή, της οποίας η ανάπτυξη ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρία χρόνια πρωτοτύπων, βασίζεται σε έναν συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής, όπως LiDAR, τεχνητή νοημοσύνη για οπτική αναγνώριση και αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας Wang Chuan, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και έξι μέτρων και να τα εξουδετερώνει με λέιζερ μέσα σε μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας της συσκευής είναι η αυτόματη απενεργοποίηση του λέιζερ όταν ανιχνευθεί άνθρωπος εντός της περιοχής λειτουργίας της, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να διακρίνει με υψηλή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των κουνουπιών και να ανταποκρίνεται σχεδόν στιγμιαία.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως εσωτερικούς χώρους, αυλές και υπαίθριες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του κάμπινγκ. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της τεχνολογίας, καθώς δεν βασίζεται σε χημικά εντομοκτόνα.

Ο Wang Chuan ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει τέσσερις εκδόσεις του συστήματος και σχεδιάζει περαιτέρω βελτιστοποιήσεις, με πιθανές εφαρμογές και στη βιολογική γεωργία, όπου απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές απόδοσης.